Из-за ковида: премьер-министр Армении не приедет на встречу руководителей СНГ в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на встречу руководителей СНГ в России. В понедельник он получил положительный тест на коронавирус. Об этом написал в своем Telegram-канале, сообщает РБК.

Он рассказал, что 23 и 24 декабря оставался в изоляции и продолжал работать дома.

Сегодня он получил уже отрицательный результат и премьер-министр вернулся к обычному графику.

"Тем не менее, после обсуждения с коллегами, я принял решение не участвовать в неформальной встрече лидеров СНГ, которая состоится сегодня в Санкт-Петербурге", — написал Пашинян.

Пока еще неясно, будет ли он участвовать в заседании Высшего Евразийского совета.

Ранее Владимир Путин отправил Пашиняну приглашение на неформальную встречу Содружества Независимых Государств. Саммит будет проходить в Санкт-Петербурге 25 и 26 декабря.

Никол Пашинян заявлял, что Армения видит себя вне ОДКБ. По его словам, возвращение страны в организацию невозможно. В этом вопросе пройдена точка невозврата. Премьер-министр также сказал, что заявления президента России Владимира Путина о том, что события в Нагорном Карабахе не имеют отношения к организации, поскольку Армения не подвергалась внешней агрессии, "делают очевидными общую ситуацию в ОДКБ".

По словам Пашиняна, в 2021 и 2022 годах против Армении произошли территориальные притязания.

"И этот вопрос в первую очередь обсудили с нашими союзниками, получив ответ, что такого быть не может, поскольку границы Армении для нас являются красной линией", — указал он.