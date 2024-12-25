ВСУ нанесли удар по Льгову Курской области

ВСУ обстреляли город Льгов Курской области. Информация о раненых и повреждениях уточняется, сообщили в правительстве региона.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что нанесен удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова. На месте работают все оперативные и аварийные службы.

Ранее сообщалось, что в результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, 12 пострадали. Город в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ 20 декабря. Российские средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.