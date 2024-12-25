В курском Льгове эвакуируют жителей домов, пострадавших от атаки ВСУ

И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что в Льгове эвакуируют жителей домов, поврежденных во время атаки ВСУ.

По предварительной информации, в результате атаки погибли три человека, ещё один позднее скончался в больнице. Серьёзно пострадали жилые пятиэтажный и два одноэтажных дома, а также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты. В соседних частных домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 машин. Разрушен незначительный участок газопровода.

Подача газа и электроснабжение в поврежденных и соседних домах временно отключены, аварийные бригады приступают к их восстановлению. Вскоре будет закрыт тепловой контур в домах, где выбиты окна, написал Хинштейн в своём telegram-канале.