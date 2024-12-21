При ракетном обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали

В результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Пять погибших, детей среди них нет", — уточнил он. Пострадало 12 человек.

Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ 20 декабря. Российские средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.

По предварительным данным, в городе повреждены Дом культуры, здание начальной школы, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа – филиала МГТУ ГА, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС, а также многоквартирные дома. Пострадали несколько частных домов и порядка 15 автомобилей, сообщил Хинштейн.

Из-за повреждения теплотрассы без отопления временно осталось 88 жилых домов. В Рыльск доставлены обогреватели, их будут выдавать по заявкам жителей, заявил врио губернатора.