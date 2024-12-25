Проезд в трамваях Нижнего Тагила в Новый год будет бесплатным

В ночь Нового года жители Нижнего Тагила смогут ездить по городу на трамваях абсолютно бесплатно. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

"Работе транспорта будет уделено особое внимание. В новогоднюю ночь тагильчане смогут уехать домой в каждый из трех районов города на трамвае бесплатно", – сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо этого, в городе решено усилить контроль и предпринять профилактические меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций на время празднования. Всего в Нижнем Тагиле планируется проведение 314 праздничных мероприятий с участием более 90 тыс. человек.

"Службы жизнеобеспечения переходят в состояние повышенной готовности с 30 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Это касается пожарных, спасателей, специалистов ресурсоснабжающих и других организаций", – отметил мэр Владислав Пинаев.

Напомним, что аналогичную новогоднюю акцию ввели и в Екатеринбурге. 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет абсолютно бесплатным для всех желающих. В пресс-службе мэрии отметили, что бесплатный проезд стал возможным, в том числе, благодаря введению с 1 августа 2024 года системы брутто-контрактов в области перевозок трамваями и троллейбусами.