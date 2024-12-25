Премию вместо корпоратива хотела бы получить половина россиян

Примерно 50% россиян хотели бы получить премию вместо корпоратива. Таковы данные опроса, который провела компания Rambler&Co, пишет ТАСС.

У 20% жителей страны в этом году нет праздников в компании, так как они отказались от этой традиции.

"17% видят в мероприятии удобный повод для неформального общения с коллегами", - говорится в результатах опроса.

Каждый десятый (10%) считает, что работа и развлечения должны быть разделены, поэтому посещает корпоративы редко. Только 7% признались, что с радостью готовятся к мероприятию.

Для трети (34%) таких сотрудников самое главное на празднике - еда и угощения. Для 22% важны подведение итогов года и награждение лучших сотрудников. Конкурсы и розыгрыши ценят 14% опрошенных. Для 8% особое место занимает торжественная речь руководителя, а для других 8% - возможность узнать свежие сплетни.

61% опрошенных говорят, чтобы корпоратив был успешным, нужно вовремя уйти, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Еще 16% опрошенных рекомендуют пить только сок или безалкогольные напитки, чтобы сохранить ясность ума, 12% советуют воспользоваться неформальной обстановкой и попросить у начальства повышение, а 11% предлагают брать с собой контейнеры для еды.

Для более трети респондентов (39%) комфортнее всего отметить Новый год спокойными посиделками в офисе.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что в условиях специальной военной операции проводить корпоративные вечеринки – моветон.

По словам Шумкова, корпоративы на рабочем месте, салюты и прочее во время ведения активных военных действий, пока гибнут и получают ранения наши люди, "мы считаем откровенно неуместными и излишеством".

"Не можем и не собираемся навязывать свою точку зрения всем, в том числе частным компаниям и лицам, но государственным и муниципальным структурам такие рекомендации будут доведены. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает. Спасибо всем вам, мои земляки", - написал Шумков в своем telegram-канале.