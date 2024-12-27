Исследование: компании стали чаще отказываться от новогодних корпоративов

В России новогодние вечеринки на протяжении многих лет были важной частью корпоративной культуры отечественных компаний, однако в 2024 году от корпоративов решила отказаться каждая пятая опрошенная компания.

Об этом говорится в исследовании Русской школы управления (РШУ) и рекрутинговой компании Get Experts. В нем приняли участие более 1 тыс. человек из числа сотрудников и представителей руководства компаний из различных сфер деятельности.

Как оказалось, проводить в уходящем году новогоднее мероприятие планируют 80% компаний, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году. 20% компаний либо отказались от новогоднего корпоратива, либо еще не определились с выбором.

Среди частых причин отказа – отсутствие такой традиции в компании (31%), оптимизация затрат (30%) и передача праздничного бюджета на благотворительность (24%), сообщают "Ведомости".

Примерно 50% россиян хотели бы получить премию вместо корпоратива. Таковы данные опроса.