Робота-солдата создают в России

Робота-андроида БРЧ-1 для применения в зоне боевых действий разрабатывают в России. Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор научно-производственного предприятия (НПП) "Герань" Олег Жуков.

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Самоходящий робот будет выглядеть как человек, но превосходить его по силе, скорости и анализу окружающей среды. В дальнейшем он сможет находиться на передовой и заменить собой солдата.

"На данном этапе - частично, но, думаю, со временем мы придем к тому, что робот-андроид полностью заменит военнослужащего в зоне боевых действий", - сказал Жуков.

Начальные испытания пройдут уже в первом квартале 2025 года.

До применения робота в комплекте с оружием, он должен пройти множество испытаний. Они начнутся уже в первом квартале 2025 года. Пока будут идти испытания, робот может "работать" в других сферах: например, доставлять груз или помогать в эвакуации раненых.

"Это позволит улучшить его", - отметил генеральный конструктор.

Ранее мы писали, что грузчикам и охранникам аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга грозят сокращения из-за роботов "Пиранья". Их начнут тестировать уже после нового года.

"Пиранья" может круглосуточно работать при температурах от -25° до +40°. Небольшие перерывы нужны только для подзарядки. Время безостановочной работы — до восьми часов. Грузоподъёмность — до 300 кг.

Управлять роботом можно даже из другого города.

Стоит "Пиранья" от полутора до двух миллионов рублей, в зависимости от комплектации.