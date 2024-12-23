Столичным грузчикам и охранникам аэропортов грозят сокращения

Грузчикам и охранникам аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга грозят сокращения из-за роботов "Пиранья". Их начнут тестировать уже после нового года, сообщает Mash.

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"Пиранья" может круглосуточно работать при температурах от -25° до +40°. Небольшие перерывы нужны только для подзарядки. Время безостановочной работы — до восьми часов. Грузоподъёмность — до 300 кг.

Управлять роботом можно даже из другого города.

Стоит "Пиранья" от полутора до двух миллионов рублей, в зависимости от комплектации.

Первые испытания проведут после Нового года в Пулково. Если всё пройдет хорошо, то роботы начнут работать вместо людей. Касается не только грузчиков, но и охранников.

Ранее мы сообщали, чот в России испытали дрон - помесь самолёта и вертолёта. Речь идёт об аппарате вертикального взлета и посадки "Аделикс-10".

Он разработан компанией "Адель аэро". Дрон способен вертикально взлетать и садиться, благодаря чему может работать в ограниченных пространствах и на неподготовленных площадках.