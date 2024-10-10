Челябинские промышленные роботы прибудут на российские предприятия

Челябинский "Завод роботов" анонсировал, что готов направить первые 40 промышленных роботов для интеграции в производственные процессы промышленных предприятий страны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Челябинский "Завод роботов" и министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области представили первую партию уникальных промышленных роботов, произведённую на мощностях завода. До этого их использовали только в цехах Челябинского кузнечно-прессового завода, на площадке которого создан "Завод роботов". Но сейчас он так нарастил производство, что может поставлять продукцию на другие предприятия.

В первой партии, предназначенной для сторонних клиентов, две модели. Первая, грузоподъемностью 120 кг, идет в двух исполнениях: как манипулятор для загрузки станков с ЧПУ и для работы с кузнечным и металлургическим оборудованием, в том числе при высоких температурах. Грузоподъемность второй модели – 60 кг. Шестиосевые промышленные роботы могут применяться в различных отраслях промышленности: машиностроении, металлургии, автопроме, а также в сельском хозяйстве и в торговле, например, при упаковке, сортировке, загрузке и выгрузке товара. Их конструкция позволяет перемещать тяжёлые детали и заготовки, обслуживать станки, работать с кузнечным и другим оборудованием.

По словам министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаила Кнауба, привлечение роботов на предприятия поможет нивелировать нехватку кадров, а также облегчить тяжелую и опасную работу.

"Промышленная роботизация сегодня – одно из ключевых направлений. Это ответ на запрос бизнеса и возможное решение проблем с обеспечением кадрами. Роботы нужны, чтобы сократить монотонную, рутинную, тяжелую и опасную работу", - отмечает Михаил Кнауб.

Он также утверждает, что тренд на роботизацию промышленных площадок челябинский минпром отметил ещё два года назад, когда предприятия региона столкнулись с нехваткой производственных мощностей. Чтобы иметь возможность продолжать выпускать востребованную импортозамещающую продукцию, они пришли к решению автоматизировать свои технологические процессы.

"Наши роботы - уникальная для России продукция, таких в стране больше не делает никто. За неполный год работы завод изготовил уже более 200 манипуляторов. Сейчас мы нарастили мощности, вышли на серийное производство порядка 70 образцов в месяц и готовы начать поставки на самые разные предприятия по всей стране", - подчеркивает заместитель генерального директора ООО "Завод роботов" Александр Горькуша.

Сейчас первая очередь производства, запущенного в феврале 2024 года, способна ежегодно выпускать от 450 до 600 роботов различных модификаций. Но на предприятии планируют выйти на мощность в тысячу единиц в год.

"Завод роботов" - первое в России предприятие, специализирующееся на контрактном серийном производстве и сборке промышленных роботов. Производственные мощности "Завода роботов" размещены на территории ПАО "ЧКПЗ".