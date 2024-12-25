25 Декабря 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ назвал объем платежей россиян по QR-кодам и биометрии

С января по сентябрь текущего года российские граждане и бизнес оплатили с помощью QR-кодов покупки на 2,6 трлн руб., с помощью биометрии их было сделано на 7,8 млрд руб.

Об этом заявила пресс-служба Банка России. Регулятор впервые раскрыл такие данные. Отмечается, что россияне и бизнес стали чаще использовать для оплаты QR-коды и биометрию. При этом объем операций по картам за девять месяцев снизился по сравнению с тем же периодом 2023 года.

ЦБ РФ отмечает, что в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы, сообщает РБК.

Несмотря на рекордные по объемам утечки, в конце 2022 года власти приняли закон о единой биометрической системе. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о том, что порядка 70 миллионов данных о биометриях уже находятся в обороте, в основном, эти данные собраны банками, операторами связи и другими коммерческими структурами, и законопроект позволит "установить за ними контроль и введет запрет на принудительный сбор биометрии". Но эксперты опасаются все новых утечек, тем более что оператором данных будет коммерческая организация — АНО "Центр биометрических технологий".

Теги: Центробанк, QR-коды, биометрия


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