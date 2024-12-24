Роскомнадзор: операторы сотовой связи уже сейчас могут блокировать звонки из-за рубежа

В России ряд операторов связи активно работает над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа, сообщают РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

В ведомстве полагают, что возможно введение таких требований на законодательном уровне, в том числе и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика в них.

По данным РКН, операторы уже сейчас могут блокировать зарубежные звонки, при этом должны позволять пользователям самостоятельно снимать эти ограничения полностью или для номеров из списка контактов. Обсуждаются и другие меры по борьбе с мошенниками. Операторам следует выявлять на своих сетях работу нелегальных кол-центров. В ведомстве уточнили, что компании не должны зарабатывать на подобном трафике.

В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.

Напомним, из-за действий телефонных мошенников с территории Украины, россияне потеряли 250 млрд рублей.