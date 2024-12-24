В России обсуждается возможность блокировки звонков в мессенджерах

Власти не исключают введение ограничений на звонки в мессенджерах из-за роста активности мошенников в них, сообщает "Коммерсантъ".

По данным операторов связи, 40% звонков через мессенджеры совершают мошенники, причем 70% из них — из-за рубежа.

По информации издания, для решения проблемы Минцифры и Роскомнадзор обсуждают два варианта. Один предполагает блокировку голосового трафика из-за границы, другой — полный запрет на голосовые звонки.

Ранее стало известно, что из-за действий телефонных мошенников с территории Украины, россияне потеряли 250 млрд рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, действия злоумышленников сильно затрудняют работу правоохранителей, а наиболее бдительные граждане не желают общаться с представителями ведомств, боясь наткнуться на мошенников.