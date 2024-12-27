27 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Силовики возбудили дело на студента, пытавшегося фейерверком поджечь банкомат в Екатеринбурге

Студент, на днях пытавшийся фейерверком поджечь банкомат в Екатеринбурге, принес свои извинения полицейским. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, сотрудниками следственного подразделения отдела полиции №12 УМВД по Екатеринбургу в отношении 19-летнего студента медицинского университета, ставшего жертвой мошенников и пытавшегося поджечь банкомат в торговом центре на улице 8 Марта в Чкаловском районе, возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье УК РФ "Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Студент медуниверситета, пытавшийся поджечь банкомат в Екатеринбурге(2024)|Фото: В.Н. Горелых

До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться на подписке о невыезде.

"Задержанный на месте происшествия с поличным молодой человек при допросе дал признательные показания, раскаялся в содеянном и сообщил сыщикам, что ему стыдно за свой противоправный поступок. Статья, по которой представители МВД возбудили уголовное дело, предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Подозреваемого сначала обманули по распространенной схеме – под видом работников МТС и ФСБ, а затем убедили применить пиротехническое устройство в виде фейерверка у банкомата, чтобы, якобы, помочь изобличить преступников", - рассказал полковник Горелых.

Попытка поджечь банкомат в ТРЦ "Мегаполис" Екатеринбурга(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Екатеринбург. Главное" / t.me/ekatglavnoe

Он призвал жителей Свердловской области в длительные новогодние каникулы, как, впрочем, и в повседневной жизни, проявлять бдительность при общении с неизвестными по телефону или мессенджерам. А также ни в коем случае не передавать свои сбережения и не брать кредиты в финансовых учреждениях в интересах различного рода "доброжелателей", кем бы они не представлялись.

Теги: студент, дело, фейерверк, банкомат, Екатеринбург


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