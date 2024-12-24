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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге не нашли криминала в гибели двух человек на пожаре в доме 1929 года постройки

Силовики не обнаружили криминала в гибели двух человек в результате пожара в старом доме в Екатеринбурге.

Напомним, трагедия произошла вечером 23 декабря на улице Вишневой: горела квартира на первом этаже двухэтажного дома барачного типа. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек. Сообщалось, что дом был построен почти 100 лет назад – в 1929 году.

На месте работали пожарные дознаватели и представители Следственного комитета. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, личности погибших уже установлены – это мужчина 1977 года рождения и женщина 1974 года рождения. Предварительно установлено, что возгорание произошло в квартире, в которой проживал мужчина, а женщина была у него в гостях.

"По имеющейся информации, они употребляли спиртное и курили. Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с источником открытого огня при курении. Смерть пострадавших, предположительно, наступила в результате отравления продуктами горения", - сообщили в СК.

Однако точные причины возгорания и гибели людей будут установлены в ходе соответствующих экспертных исследований.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по имеющимся сведениям, данное происшествие не связано с проявлением криминала. Более подробные и точные обстоятельства сейчас выясняются.

Теги: дом, СК, пожар, проверка


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Ранее 24.12.2024 07:50 Мск В Екатеринбурге на пожаре в доме 1929 года постройки погибли два человека

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