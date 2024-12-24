В Екатеринбурге на пожаре в доме 1929 года постройки погибли два человека

В Екатеринбурге два человека погибли в результате пожара в старом доме. Трагедия произошла вечером 23 декабря на улице Вишневой.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажного дома барачного типа. В ходе тушения пожара были обнаружены два человека без признаков жизни.

На месте работали пожарные дознаватели и представители Следственного комитета. По данным МЧС, рассматривается несколько версий произошедшего, одна из них – аварийный режим работы обогревателя.

Свою проверку по факту случившегося начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, возгорание произошло в доме 1929 года постройки. Также рассматриваются версии о коротком замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем. Точная причина будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Вопрос временного размещения пострадавших от пожара жильцов находится на контроле прокуратуры Кировского района.