Иномарка въехала в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге иномарка въехала в толпу пешеходов. По предварительным данным, пострадали семь человек, сообщает Lenta.ru.

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По данным СМИ, женщина на автомобиле Opel не уступила дорогу встречному Geely, из-за столкновения машину занесло на тротуар с людьми. Водитель Geely скрылся с места аварии.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, среди них — 13-летняя девочка.

Следователи начали проверку обстоятельств ДТП.

В ноябре Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) на водителя BMW, который 25 ноября снес пять человек на тротуаре в Челябинске.

Виновник ДТП, водитель Алексей Корягин, является предпринимателем, занимается торговлей хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. По предварительной версии, в момент аварии он был пьян.

Напомним, 25 ноября в Челябинске на перекрестке улиц братьев Кашириных – Чичерина автомобиль протаранил толпу прохожих. Автомобиль с места трагедии скрылся, но через квартал машина столкнулась с авто. Другие водители заблокировали гонщика и дождались полицию, передав его правоохранителям. В результате наезда пять человек пострадали.