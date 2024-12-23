У Таганского ряда в Екатеринбурге произошло два ДТП с общественным транспортом

Сегодня утром в Екатеринбурге недалеко от Таганского ряда произошло сразу два ДТП с участием общественного транспорта.

Как сообщает Telegram-канал "Безумный ЕКБ", первая авария произошла в трамваем №24 на остановке Пехотинцев, идущим в сторону Таганского ряда. Примерно в 07.30 появилось сообщение о задымлении вагона, из-за чего движение в сторону ВИЗа для трамваев № 6, 19, 23 и 24 было парализовано.

Позднее к месту происшествия выехали пожарные и аварийная бригады, благодаря которым спустя примерно час движение было восстановлено, а неисправный вагон своим ходом уехал в Северное депо с аварийной бригадой. О пострадавших не сообщалось.

Примерно в это же время перед Бебелевским мостом у Таганского ряда пассажирский автобус вылетел с дороги в кювет. О пострадавших также не сообщается.