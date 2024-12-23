Серьёзный пожар тушат на складе пластиковых изделий на юго-западе Москвы

Серьёзный пожар тушат на складе пластиковых изделий в московском Южном Бутово. На 1-ой Горловской улице горит двухэтажное промышленное здание, сообщает МЧС

Огонь охватил 300 квадратных метров здания.

Как сообщает SHOT, по данным издания, в помещении могут находиться работники предприятия. Также на складе есть газовое оборудование, которое может взорваться.

Густой чёрный дым от пожара видны издалека. Дальнейшая информация уточняется.

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