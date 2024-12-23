Госдума хочет запретить показывать детей в рекламе вредной пищи

В России могут запретить использовать детей в рекламе товаров с высоким содержанием сахара, жира и соли.

С соответствующей просьбой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы от "Единой России" Борис Гладких. Он сослался на данные российского Минздрава, согласно которым в настоящее время более 6% российских детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого. В большинстве случаев причина ожирения у несовершеннолетних связана с неправильным питанием, которое вызвано бесконтрольным потреблением продуктов с высоким содержанием сахара.

В письме депутата также сказано, что с января 2024 года в России по поручению Татьяны Голиковой началась реализация комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и подростков. Однако до сих пор требования к рекламе нигде нормативно не закреплены, сообщают "Известия".

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что младшеклассники России становятся более худыми, а вот среди тех, кто учится в средней и старшей школе, растет количество людей с ожирением.