Диспансеризация: у каждого десятого россиянина – ожирение

В России за 5 лет на 24% выросло количество людей с ожирением. У каждого пятого россиянина, прошедшего профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявляют избыточную массу тела. Так рассказал министр здравоохранения России Михаила Мурашко на международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения", пишет РИА Новости.

"По данным профосмотров и диспансеризации, у каждого четвертого обратившегося выявлен фактор риска нерационального питания, а у каждого пятого - избыточная масса тела, у каждого десятого - диагноз "ожирение", - сказал Мурашко.

Он отметил, что число россиян с ожирением, которые состоят на диспансерном наблюдении, за 5 лет увеличилось в России на 24% и составляет более 1,2 миллиона человек.

Министр напомнил, что в России сейчас действует новый федеральный проект "Здоровье для каждого". В рамках него формируются новые подходы к диспансерному наблюдению взрослого населения с факторами риска.