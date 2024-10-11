В России все больше подростков становятся толстыми

В Роспотребнадзоре заявили о том, что младшеклассники России становятся более худыми, а вот среди тех, кто учится в средней и старшей школе, растет количество людей с ожирением.

"Мы фиксируем снижение распространенности ожирения обучающихся начальной школы, сравнимое с учениками второй – третьей ступени обучения (средней и старшей школы), где сохраняется тенденция к росту", - приводит "Интерфакс" слова заместителя главы Роспотребнадзора Ирины Брагиной на коллегии Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в России за 5 лет на 24% выросло количество людей с ожирением. У каждого пятого россиянина, прошедшего профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявляют избыточную массу тела, рассказал министр здравоохранения России Михаила Мурашко на международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения".