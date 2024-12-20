В Керченском проливе судно подало сигнал бедствия

"Новороссийской транспортной прокуратурой по поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова контролируются исполнение законодательства в сфере безопасности мореплавания и соблюдение прав членов экипажа в связи с подачей судном "Gam Express" 20 декабря 2024 года сигнала бедствия", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что прокуратура контролирует обеспечение безопасности мореплавания.

В Керченском проливе подало сигнал бедствия судно "Gam Express", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.



