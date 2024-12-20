В Прикамье пришла в сознание школьница, которую выбросил из окна парень

Выброшенная своим бывшим парнем с балкона девятого этажа 14-летняя девушка пришла в сознание. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, по данным СКР, 17-летний юноша во время ссоры с девушкой нанес ей удары сковородой в область головы и выбросил ее девятого этажа балкона квартиры, после чего также упал с высоты девятого этажа.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в аппарате ведомства.