В Прикамье возбудили уголовное дело о покушении на убийство после падения подростков с высоты

Сегодня ночью в селе Гамово было обнаружено тело 17-летнего юноши с травмами, характерными для падения с высоты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Также была обнаружена девушка (по информации из соцсетей - ей 14 лет) с аналогичными травмами. Она выжила. Была госпитализирована. Ей оказывается медицинская помощь. В краевом минздраве рассказали, что девушка находится в тяжелом состоянии

В соцсетях сообщают, что конфликту предшествовала ссора, и якобы перед инцидентом юноша избил девушку и выбросил ее с высоты.

В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.

Прокуратура проверит деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В особенности, по части организации профилактической работы с семьями подростков. А также проведет мероприятия, направленные на установление причин и условий произошедшего