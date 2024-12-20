Шольц и Трамп признали долгосрочность конфликта вкруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорил по телефону с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом.

Политики признали, что конфликт вокруг Украины длится "слишком долго" и пора начать искать путь к мирному разрешению ситуации.

"Важно как можно скорее встать на путь к справедливому, честному и устойчивому миру", – заявили стороны, сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" объяснил, почему не может согласиться на перемирие с Украиной. По его словам, России нужно не перемирие, а долгосрочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности.