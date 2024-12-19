Путин ответил на вопрос о возможности перемирия с Украиной

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" объяснил, почему не может согласиться на перемирие с Украиной.

По его словам, на сегодняшний день ресурсы ВСУ истощаются, украинские военные не могут закрепиться на тех позициях, на которые они отошли.

"Стоит остановиться на неделю - это значит дать возможность противнику закрепиться на этих позициях", - заявил президент на вопрос о том, можно прямо сейчас ли остановить боевые действия.

Путин также подчеркнул, что России нужно не перемирие, а долгосрочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности.