Правительство внесло в Госдуму проект о продлении программы маткапитала до 2030 года

Кабмин России внес в Госдуму проект закона о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Ранее срок действия программы был обозначен до 31 декабря 2026 года. Продлить ее до 2030 года предложил президент Владимир Путин в феврале 2024 года.

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о продлении программы материнского капитала до 2030 года. По его словам, это окажет помощь почти 5 млн семей.