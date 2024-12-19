Власти заявили о продлении программы маткапитала до 2030 года

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о продлении программы материнского капитала до 2030 года.

По его словам, это окажет помощь почти 5 млн семей. Мера поддержки, по словам премьер-министра, будет индексироваться ежегодно. Маткапитал подтвердил свою эффективность – за все время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов.

Размер маткапитала с февраля 2025 года составит более 676 тыс. руб. на первого ребенка. На второго и последующих - превысит 893 тыс. руб., отметил Мишустин, сообщают "Ведомости".

Тем временем, более 700 случаев хищения социальных пособий и материнского капитала на неродившихся детей выявили в России. Ущерб от этих действий в 59 регионах составил не менее 1 млрд рублей. Возбуждено более 200 уголовных дел.