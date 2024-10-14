14 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В России вырастет маткапитал

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил о том, насколько вырастет в 2025 г. в России материнский капитал. Выплата на первого ребенка увеличится на 46 тыс. руб., на второго – на 61 тыс. руб.
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"Материнский капитал на первого ребенка составит 677 тыс. руб., на второго ребенка – 894 тыс. рублей, если семья не получала поддержку на первого", - приводит ТАСС слова Котякова, сказанные на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 г. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 г. начались выплаты и за первенца. Программа действует до конца 2026 г. В мае председатель правительства Михаил Мишустин пообещал продлить ее до 2030 г. По данным Росстата, в первом полугодии текущего года в России число родившихся сократилось до 599,6 тыс. (в аналогичном периоде 2023 года – 616,2 тыс.). Рождаемость снижается девятый год подряд.

Теги: Материнский капитал, Антон Котяков, министр


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