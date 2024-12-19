Жителя Нижнего Тагила подозревают в убийстве сожительницы и матери четырех детей

В Нижнем Тагиле расследуется уголовное дело об убийстве местной жительницы, 24-летней матери четырех детей. В качестве предполагаемого убийцы проходит ее сожитель.

Как передает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на подруг убитой, Елизавета была доброй и отзывчивой. Девушка не работала, так как находилась в декрете с детьми - трое из них, два мальчик и девочка, от бывшего Елизаветы, а четвертый - дочь от нынешнего сожителя. Трагедия произошла в ночь на 19 декабря в Дзержинском районе.

В СКР сообщают, что уголовное дело было возбуждено по ст. 105 УК РФ "Убийство", по которой виновному грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу. Сожителя убитой уже задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.