20 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Суд поместил в СИЗО тагильчанина, обвиняемого в убийстве матери четырех детей

В Нижнем Тагиле суд избрал меру пресечения 21-летнему жителю Верхнесалдинского района, обвиняемому в убийстве своей 24-летней сожительницы и матери четырех детей. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 19 декабря 2024 года в Дзержинском районе. Обвиняемый, будучи пьяным, на почве личной неприязни ударил ножом девушку. Ранее подруги убитой рассказывали, что она была доброй и отзывчивой. Двое сыновей и дочь у нее были от первых отношений, в четвертый ребенок - сын, от обвиняемого. Девушка нигде не работала, так как была в декрете.

Суд постановил заключить фигуранта дела под стражу до 18 февраля 2025 года.

В настоящее время следователем СК России по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: Нижний Тагил, мать, убийство, мера пресечения, суд, арест


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Ранее 19.12.2024 15:02 Мск Жителя Нижнего Тагила подозревают в убийстве сожительницы и матери четырех детей

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