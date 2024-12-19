Путин: В Мариуполе 5 тысяч бесхозных квартир. Властям пора перестать их придерживать

Сегодня в ходе подведения итогов 2024 года Владимиру Путину поступило несколько жалоб из Мариуполя. Жители города рассказали, что у них есть проблемы с получением жилья.

Президент России в ответ заявил, что Мариуполю власти страны уделяют много внимания. По его данным, до начала боевых действий в городе проживало до 470 тысяч человек.

"В городе 3 с лишним тысячи многоквартирных домов. Я там был, все это знаю. Примерно 1 тысяча 700 домов восстановлено. Не все введены, документы на 500 оформляются", - рассказал Путин.

По его словам, дома восстанавливают и строят заново. Там, где дома не подлежат восстановлению, их сносят и передают участки застройщикам. Затем на этих участках возводят дома под ипотеку в 2%, которая сохраняется на новых территориях.

Президент добавил, что в Мариуполь уже вернулось 300 тысяч человек, и количество населения продолжает расти.

"Имеется 5 тысяч бесхозных квартир. Властям пора перестать их придерживать, а распределить между людьми. Все, кто имеет право на компенсацию – все эту компенсацию получат", - пообещал Владимир Путин.