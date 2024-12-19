Путин: России хватит средств для восстановления исторических территорий

России хватит сил и средств, чтобы восстановить и развивать свои исторические территории, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий, она рассчитана до 2030 года", - сказал глава государства в ходе "Прямой линии".

Президент отметил, что работа в этом направлении уже ведется. На данный момент на новых территориях восстановлена 21 тысяча объектов, сообщил президент РФ. Из них 11 тысяч — за счет федерального бюджета, 10 тысяч — за счет регионов-шефов.

По словам главы государства, вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться, она будет приведена в состояние, соответствующее российским нормативам.

Также Путин подтвердил планы построить "качественную" кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним для России.