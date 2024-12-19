Путин не знает, как Запад понял обновление ядерной стратегии России

Владимир Путин не знает, как понял Запад подписание им указа об изменении ядерной доктрины России. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего подведения итогов 2024 года.

Президенту РФ напомнили, что недавно он подписал указ об изменении ядерной доктрины страны и спросили, как, на его взгляд, Запад это понял.

"Не знаю, как поняли. Надо у них спросить", - ответил Путин.

Он пояснил, что речь в указе идет о новых опасностях, которые могут перерасти в ядерные угрозы. Также речь идет о повышении ответственности неядерных государств, которые вместе с ядерными государствами могут создавать угрозу России.

"Если так произойдет, мы сможем применять против таких стран ядерное оружие", - заметил президент.

Он также сообщил, что если такие угрозы будут создаваться для Белоруссии, то РФ будет это рассматривать как угрозы для самой России. И сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии.

"Это важная компонента обновления ядерной стратегии РФ", - добавил Владимир Путин.