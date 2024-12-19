Путин предложил ударить "Орешником" по Киеву

Президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, сообщил, есть ли недостатки у "Орешника", и можно ли сбить эту ракету на взлёте.

Оружие это новое, а не доработанное старое. Были разработки, и учёные улучшили их, и даже сам президент поучаствовал в этом процессе. Говоря о том, можно ли сбить "Орешник" на взлёте, президент устроил экскурс в отличия различных систем противовоздушной и противоракетной обороны. При этом "Орешник" может лететь гораздо дальше, чем работает такая защита, да и ракета летит быстро.

Президент России также предложил произвести дуэль: разметить, скажем, в Киеве какой-то важный объект, сконцентрировать вокруг него системы ПВО и ПРО, а Россия ударит по этому объекту "Орешником", и можно будет посмотреть, что получится. Отметил президент и то, что "на Украине есть люди, с которыми можно разговаривать", в том числе и о поставках западных систем ПВО в ответ на запуски "Орешника".

"Там тоже есть ребята, которые мечтают избавить страну от неонацистского режима", - сказал Путин.

При этом президент не знает, почему "Орешник" так назван.