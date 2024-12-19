19 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Детский омбудсмен Мороков заявил о "перезагрузке" в спецшколе Екатеринбурга, где насиловали детей

В спецшколе №124 Екатеринбурга, где, как ранее стало известно, насиловали детей в качестве наказания, полным ходом идет "перезагрузка". Об этом во время пресс-конференции заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, он недавно посещал учреждение и встречался с новым директором, который использует в работе новые подходы и традиции.

"Вся эта ситуация в процессе. Я недавно был в этой школе. Мне кажется, как раз идет ситуация "перезагрузки". Новый директор с новыми подходами, с традициями. Это династия специалистов, которая работала с детьми, и детьми этой категории тоже. Детей сейчас там немного, наверное это тоже важно, потому что это требует достаточно серьезной перестройки и материально-технической базы. Ремонт в этом учреждении заканчивается ремонтом столовой. Идет процесс, который позволит нам в дальнейшем использовать ресурсы этой школы на профилактику девиантного поведения детей", - сказал Мороков.

Когда же омбудсмена спросили о ситуации с педагогическим составом, Мороков отметил, что, по его мнению, обстановку "вполне удалось нормализовать". Не вдаваясь в подробности, уполномоченный по правам ребенка еще раз напомнил, что недавно посещал школу, встречался с директором и что сейчас детей в учреждении намного меньше.

"Там немного детей, я думаю, нормально в принципе. Осмыслили ту ситуацию, которая произошла. Она очень серьезно была осмыслена и министерством образования и всеми, кто так или иначе завязан на этой теме. Там действительно такие нормальные подвижки идут", - добавил Мороков.

Напомним, что о педагогическом составе учреждения известно не так много. Бывший педагог, который, по рассказам воспитанников, и заставлял детей насиловать друг друга в качестве наказания, скончался.

Учитель физкультуры, по словам официального представителя семьи потерпевших по доверенности, сломал одному из воспитанников копчик, сильно пнув во время занятий. Рассказало доверенное лицо и про сотрудника службы режима, который при сопровождении 12-13-летних детей на комиссию или в больницу, чтобы те не сбегали, "засовывал им руку в трусы, касался ягодиц и тянул за резинку трусов вверх, пережимая половые органы".

Мать подростка, которому сломали копчик, обратилась к Путину с жалобой на то, что медсестра учреждения без ее ведома якобы провела операцию на пальце ее сыну, за ошибки при которой учреждение якобы теперь не хочет нести ответственность.

Первой и пока единственной осужденной из педагогического состава спецшколы стала бывшая директор Наталия Поддубная. Ее признали виновной по ч.1 ст. 293 УК РФ – "халатность, повлекшая сексуальное насилие над воспитанниками учреждения". Она получила 11 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10%, а также запрет на два года на занятие руководящих должностей в образовательных учреждениях. Несмотря на это, она продолжает работать с детьми в качестве учителя географии в местной "золотой школе" №106.

Теги: Мороков, Екатеринбург, омбудсмен, спецшкола, насилие


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