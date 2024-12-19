На Урале продавец ювелирного присвоила драгоценности на миллионы рублей

В уральском городе Невьянск вынесен приговор продавщице ювелирного магазина. Она вынесла оттуда драгоценности на миллионы рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, женщина работала продавцом в магазине "Золотой Ларец". Как показало расследование, она прятала в одежде ювелирные украшения, которые размещались на витрине торгового зала, а затем выносила их из магазина. Преступления совершались на протяжении почти двух лет.

В ходе следствия выяснилось, что никакого досмотра сотрудников в точке не было. Ревизия тоже не проводилась длительное время. В итоге ущерб собственнику ювелирного превысил 6,7 млн рублей.

Сама продавщица отказалась признавать свою вину. Невьянский городской суд признал ее виновной по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". Женщине назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также она обязана возместить собственнику магазина весь ущерб.

Как отметили в облсуде, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге было передано в суд уголовное дело о нападении на ювелирный магазин, совершенном в 2017 году.