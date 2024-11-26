В Екатеринбурге раскрыто дело о нападении на ювелирный магазин в 2017 году

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о нападении на ювелирный магазин. Налетчики вынесли драгоценности на миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель уральской столицы. Еще в январе 2017 года мужчина вместе с приятелем совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Во время налета один из соучастников выстрелил из пистолета в область затылка сотрудника магазина. В результате последний получил черепно-мозговую травму.

Разбойникам удалось похитить ценности на сумму более 2,8 млн рублей. Сразу после нападения они скрылись и "залегли на дно" в Самарской области. Годами дерзкое преступление оставалось нераскрытым.

В июне 2024 года из федеральной геномной базы данных силовикам поступила информация о совпадении генетического профиля с профилем пота, изъятого на месте преступления. Один из налетчиков был задержан. В ходе расследования выяснилось, что его подельника уже нет в живых, так как он скончался в результате болезни.

Сейчас следствие завершено. Уголовное дело задержанного направлено в Железнодорожный районный суд уральской столицы.