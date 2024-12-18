18 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин контролирует проверку инцидента в Екатеринбурге, когда из-за коммунальной аварии пострадали брат с сестрой

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку инцидента в Екатеринбурге, где накануне произошла коммунальная авария.

Напомним, речь идет об аварии на улице Шефская, где ремонт труб обернулся огромной ямой на дороге, куда угодил автомобиль. В результате, по данным прокуратуры, от ожогов пострадали 8-летняя девочка и ее 18-летний брат. Последнего госпитализировали.

"В СУ СК России по Свердловской области по данному факту начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в прокуратуре сообщали, что в результате аварийной ситуации горячая вода была временно отключена в 43 домах Орджоникидзевского района Екатеринбурга, в которых проживают около 4 тыс. человек. Также в домах были снижены параметры теплоснабжения.

В ведомстве обещают дать правовую оценку действиям сотрудников теплосетевой организации. Кроме этого, будут запрошены сведения из больницы о характере травм, полученных молодым человеком и ребенком.

Теги: Бастрыкин, Шефская, Екатеринбург, СКР, коммунальная авария, проверка


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