ЕТК устранила аварию на Шефской, где автомобиль провалился в размытую кипятком яму

Екатеринбургская теплосетевая компания устранила повреждение участка тепловой сети на улице Шефской. В результате аварии кипятком оказался размыт грунт и образовалась яма, в которую провалился автомобиль.

Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, ремонтники заменили два метра изношенной трубы диаметром 270 мм. Ремонт закончился около 3 часов ночи 17 декабря, после чего подачу тепла и горячей воды полностью восстановили.

В компании рассказали, что в результате подмыва грунта на проезжей части образовалась яма, в которую попал автомобиль. Водитель не пострадал, машину оперативно эвакуировали, а представители ЕТК связались с ее владельцем для возмещения ущерба.

"В ходе проведенных осмотров специалисты не выявили мест выхода горячей воды на поверхность. Провал образовался в результате размыва грунта под проезжей частью", - сообщили в теплосетевой компании.

Ранее появилась информация о двух пострадавших, получивших ожоги от кипятка.

"В ЕТК никто не обращался. Представители компании свяжутся с ними для выяснения состояния здоровья и оказания необходимой помощи. Необходимо также определить место, где пострадавшие получили ожоги", - заявили в компании.

Свою проверку по факту инцидента проводит прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, при пересечении дороги по улице Шефская пострадали 18-летний молодой человек и 8-летняя девочка. У юноши, по предварительной информации, ожоги ног 2 и 3 степени, он госпитализирован.

По данным прокуратуры, в результате аварийной ситуации горячая вода была временно отключена в 43 домах Орджоникидзевского района Екатеринбурга, в которых проживают около 4 тысяч человек. Также в домах были снижены параметры теплоснабжения.

В ведомстве обещают дать правовую оценку действиям сотрудников теплосетевой организации. Кроме этого, будут запрошены сведения из больницы о характере травм, полученных молодым человеком и ребенком.