ЕТК устранила аварию на Шефской, где автомобиль провалился в размытую кипятком яму

17 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

ЕТК устранила аварию на Шефской, где автомобиль провалился в размытую кипятком яму

Екатеринбургская теплосетевая компания устранила повреждение участка тепловой сети на улице Шефской. В результате аварии кипятком оказался размыт грунт и образовалась яма, в которую провалился автомобиль.

Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, ремонтники заменили два метра изношенной трубы диаметром 270 мм. Ремонт закончился около 3 часов ночи 17 декабря, после чего подачу тепла и горячей воды полностью восстановили.

В компании рассказали, что в результате подмыва грунта на проезжей части образовалась яма, в которую попал автомобиль. Водитель не пострадал, машину оперативно эвакуировали, а представители ЕТК связались с ее владельцем для возмещения ущерба.

"В ходе проведенных осмотров специалисты не выявили мест выхода горячей воды на поверхность. Провал образовался в результате размыва грунта под проезжей частью", - сообщили в теплосетевой компании.

Провал автомобиля в яму с кипятком на улице Шефская в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Ранее появилась информация о двух пострадавших, получивших ожоги от кипятка.

"В ЕТК никто не обращался. Представители компании свяжутся с ними для выяснения состояния здоровья и оказания необходимой помощи. Необходимо также определить место, где пострадавшие получили ожоги", - заявили в компании.

Свою проверку по факту инцидента проводит прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, при пересечении дороги по улице Шефская пострадали 18-летний молодой человек и 8-летняя девочка. У юноши, по предварительной информации, ожоги ног 2 и 3 степени, он госпитализирован.

По данным прокуратуры, в результате аварийной ситуации горячая вода была временно отключена в 43 домах Орджоникидзевского района Екатеринбурга, в которых проживают около 4 тысяч человек. Также в домах были снижены параметры теплоснабжения.

В ведомстве обещают дать правовую оценку действиям сотрудников теплосетевой организации. Кроме этого, будут запрошены сведения из больницы о характере травм, полученных молодым человеком и ребенком.

Теги: яма, Шефская, авария, ЕТК, прокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети