Возбуждено уголовное дело: восьмиклассник потерял сознание и умер в Бурятии

Ученик восьмого класса потерял сознание и умер в Бурятии. ЧП произошло в Нижне-Иволгинской школе. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России.

14-летнему подростку внезапно стало плохо. Учителя вызвали "скорую помощь". Врачи 40 минут пытались его реанимировать, но попытки оказались тщетными.

Одноклассники рассказали, что проблем со здоровьем у парня не было. По их данным, мальчик был положительным, увлекался спортом. Он завтра должен был участвовать в турнире по баскетболу.

Возбуждено уголовное дело. Занятия в школе отменили.

Следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения, установленные в классах. Они восстанавливают детали произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре у охранявшего школу ЧОП отозвали лицензию после нападения школьника с ножом на детей. Росгвардия провела внеплановую проверку работы ООО ЧОП "ЮРАБ", который осуществлял охрану школы №94, где подросток с ножом напал на учеников.