18 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело о нападении мигрантов на журналистов телекомпании в Екатеринбурге передано в суд

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о нападении на журналистов телекомпании. На скамье подсудимых оказался мигрант.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 5 июня этого года на парковке по улице Сулимова недалеко от территориального отдела полиции по вопросам миграции. Журналисты ООО "ТК-Резонанс" прибыли туда для съемки сюжета и встретили обвиняемого. Девушка-журналистка стала снимать его на свой мобильный телефон, что иностранцу крайне не понравилось. Он потребовал прекратить видеосъемку, на что получил отказ.

Тогда мигрант стал бить по руке журналистки, в которой та держала телефон. Затем он выхватил у нее микрофон и стал бить им девушку, в том числе по лицу. Агрессор требовал удалить все видеозаписи с его участием, после чего с силой бросил микрофон на землю.

Дальше он переключился на оператора и сказал тому прекратить видеосъемку, на что вновь получил отказ. В ответ мигрант стал бить руками по видеокамере.

Как отметили в прокуратуре, своей вины он не признал, заявив, что якобы не знал, что потерпевшие являются журналистами. Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Иностранцу может грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нападавших было двое, оба – уроженцы Таджикистана. А один из фигурантов пользовался интернетом, когда находился под арестом, что вызвало вопросы у главы СКР Александра Бастрыкина.

Теги: мигранты, нападение, журналисты, суд, прокуратура, Екатеринбург


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