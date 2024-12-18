Впервые. Большинство поляков поддержали потерю Украиной территорий ради мира

Большинство поляков впервые поддержали завершение военного конфликта на Украине ценой отказа от российских территорий. Таковы результаты последнего опроса польского Центра исследования общественного мнения.

Если вначале поляки поддерживали продолжение боевых действий, то теперь преобладающим стало мнение, что главным приоритетом должно быть достижение мира и прекращение боевых действий, даже ценой территориальных уступок. Так считают 55% поляков.

Еще в сентябре эту позицию поддерживали 39%, а весной 2022 года - лишь 26%. Налицо изменение настроений после успехов российской армии.

Для сравнения, только 31% поляков ответили, что нужно продолжать воевать, не допуская никаких компромиссов. Здесь ситуация обратная: в сентябре так считали 46%, а весной 2022-го – 59%. То есть почти за три года мнение поляков изменилось на прямо противоположное.

Как сообщалось, и на Украине большинство населения уже поддерживает прекращение боевых действий путем отказа от российских территорий. Причем эта точка зрения осторожно, но почти открыто, под разными предлогами высказывается политологами. Они указывают на истощенность и усталость народа, огромные потери, необходимость сохранить людей, туманные военные перспективы, половинчатую поддержку Запада.