На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали мошенника в международном розыске

В Екатеринбурге транспортные полицейские при участии Интерпола задержали иностранца в международном розыске.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, 52-летний житель Азербайджана является подозреваемым по делу о мошенничестве. До суда он должен был находиться под арестом, но сбежал от следствия, пересек границу и скрылся в России. 10 мая 2024 года правоохранительные органы республики объявили мошенника в международный розыск.

На днях уральским правоохранителям поступила информация, что иностранец хочет уехать на пассажирском поезде "Екатеринбург – Сургут". Вечером 16 декабря на железнодорожном вокзале Екатеринбурга силовики подошли на перроне к мужчине, похожего по приметам на того, что был в ориентировке. Проверив документы и удостоверившись, что это он, пассажира задержали и отправили в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции азербайджанца на родину и передаче инициатору розыска.

Напомним, недавно в Екатеринбурге задержали мошенника из Казахстана, который также был в международном розыске.