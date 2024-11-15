В Екатеринбурге при участии Интерпола задержан иностранец в международном розыске

В Екатеринбурге силовики задержали иностранца, находившегося в международном розыске. Он помещен в изолятор и будет экстрадирован.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, полицейским поступила ориентировка на гражданина Казахстана, объявленного в международный розыск. 32-летнему иностранцу на родине вменялось мошенничество в особо крупном размере. Он скрывался от органов следствия.

По предварительным данным, мужчина обманом завладел чужими деньгами на сумму около 60 млн тенге. Время до суда он должен был провести под стражей, но пересек границу Казахстана и прятался на территории России. В ноябре 2024 года правоохранительные органы республики объявили его в розыск.

Силовикам стало известно, что мошенник хочет уехать из Екатеринбурга в Москву на пассажирском поезде. На железнодорожном вокзале столицы Урала транспортные полицейские и сотрудники Интерпола задержали на перроне человека, похожего по приметам из ориентировки.

Проверив документы и убедившись, что это действительно он, иностранца отвели в дежурную часть транспортной полиции. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу. Решается вопрос об экстрадиции мужчины в Казахстан и передаче инициаторам розыска.