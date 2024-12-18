Опорный пункт ВСУ на Купянском участке уничтожили российские военнослужащие

Расчеты гаубиц "Мста-С" танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных орудий вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пулеметные точки противника на Купянском направлении.

Так сообщили в Министерстве обороны.

"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные орудия, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.

Разведчики выявили замаскированные орудия в лесу с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Корректировку огня и контроль поражения целей также выполняли дроны.

Также сообщается, что военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" уничтожили колонну техники противника вместе с личным составом в приграничном районе Курской области.

За прошедшую ночь над Россией уничтожили четыре украинских БПЛА. Два из них - над территорией Белгородской области и по одному БпЛА – над и Брянской и Курской областями.