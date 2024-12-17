ВСУ понесли катастрофические потери, контратаковав под Красноармейском

Украинские войска не просто провалили контрнаступление в районе поселка Шевченко южнее Красноармейска (Покровска), где, вытеснив российских военных в Песчаном, достигли на днях временных успехов. Элитная бригада, брошенная для этой цели, была наполовину разгромлена, заявил бывший украинский боевик Игорь Мосийчук (в России внесен в перечень террористов и экстремистов).

На днях боевики сумели потеснить наши войска южнее Красноармейска. Как сообщал российский обозреватель Юрий Подоляка, Киев срочно перебросил туда части сразу трех новых (152-й, 155-й и 157-й) механизированных бригад, а также полностью 32-ю мехбригаду и 425-й штурмовой батальон "Скала". Они провели контратаку на важный населенный пункт Шевченко с целью выбить наши войска. Однако это ему не удалось. И сейчас оперативный кризис на этом участке преодолен. Противник понес потери.

Мосийчук сказал, что причной огромных потерь боевиков стало "дуроломство командования". Оно пыталось выслужиться перед Киевом. Итог - элитная бригада нацгвардии попала в "огневой мешок", и "сейчас уже более половины бригады не существует". Иного быть не могло - командование просто отправило бригаду "на мясо". И если маленькое село Песчаное с наскока удалось захватить, то в Шевченко "произошла настоящая катастрофа".

Как заявил боевик с позывным "Мучной", контратака на Шевченко стоила бандеровцам многих жизней, потому что ВС РФ применили в большом количестве авиацию, артиллерию и дроны. И выбить российских военных из Шевченко уже не получится.