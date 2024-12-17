Москалькова: РФ и Украина ведут переговоры о "большом обмене" военнопленными

Российские и украинские военные ведут переговоры о "большом обмене" военнопленными, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, договоренности пока не достигнуты.

Москалькова добавила, что ранее публиковала два списка - на 900 и 600 человек. Их направили украинской стороне. "И ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины", - цитирует Москалькову ТАСС.

Ранее Москалькова сообщила, что договорилась с украинским коллегой об обмене письмами и посылками для военнопленных. Предварительно, передача может произойти на российско-белорусской границе "или где-то в другом месте".

Как стало известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и провести масштабный обмен военнопленными, но Владимир Зеленский отверг эту инициативу. В Кремле заявили, что Москва сразу отреагировала на инициативу Орбана и была готова к обмену пленными.