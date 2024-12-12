Военнопленные России и Украины получат подарки на Новый год

Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова, сообщают Известия.

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По ее словам, об этом она договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Российским военнопленным отправят посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками и вещами.

Предварительно, передача может произойти на российско-белорусской границе "или где-то в другом месте".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и провести масштабный обмен военнопленными, но Владимир Зеленский отверг эту инициативу.

Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению", сообщает ТАСС.

Он отметил, что Москва сразу отреагировала на инициативу Орбана и была готова к обмену пленными. Песков добавил, что Россия полностью поддерживает усилия венгерского премьера, которые направлены на поиск мирного решения.

В начале декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Украина саботирует обмен военнопленными.

По ее словам, в российском плену сейчас находится 630 человек.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной был 18 октября — он прошел по формуле "95 на 95". 8 ноября стороны вернули друг другу тела погибших — Москва передала 563, Киев — 37.